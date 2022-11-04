سكان حدائق المعادي يشكون من انتشار التوك توك وتعطيل حركة المرور

استغاث سكان منطقة حدائق المعادى التابعة إلى محافظة القاهرة، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

تقول الدكتورة سارة محمد توفيق نوفل ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق خاصة فى شارع ١٠٥ و ١٦٣ و ١٠٨ و امام محطة المترو بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع ،غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، مناشدة المسئولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضافت أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هي التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس في منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.



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