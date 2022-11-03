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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، استدعاء للاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، للانضمام لمعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر الجاري.

ونال أحمد ياسر ريان إعجاب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي قرر ضمه لمعسكر الفراعنة استعداداً لخوض مباراة ودية ضد بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري بالكويت.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد الركائز الأساسية في هجوم فريق سيراميكا كليوباترا، وشارك مع الفريق في المباريات الثلاثة الماضية من الدوري أمام المصري والزمالك والبنك الأهلي، وسجل هدفاً واحداً ضد المصري.

وكان أحمد ياسر ريان ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي التي شاركت في أولمبياد طوكيو الأخيرة، حيث ودع المنتخب الدورة الأولمبية بعد الخسارة من البرازيل ١/٠ في الدور ربع النهائي.

مهاجم سيراميكا كليوباترا ينضم لمعسكر منتخب مصر

عاد من جديد .. أرقام أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا

أرقام أحمد ياسر ريان 

لعب أحمد ياسر ريان  28 مباراة مع نادي سيراميكا كليوباترا سجل 18 هدفا وصنع هدفا وحيدا خلال فترتين قضاهم داخل صفوف النادي تخللهما فترة احتراف في تركيا.

ومع منتخب مصر الأول لعب أحمد ياسر ريان 3 مباريات بينما لعب مع المنتخب الاولمبي 19 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا.

في الموسم الحالي لعب أحمد ياسر ريان ثلاث مباريات في الدوري رفقة سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا في فوز فريقه علي المصري بنتيجة 3-0 .

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أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

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