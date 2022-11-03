قطع المياه عن بعض مناطق أسوان لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إنقطاع المياه عن منطقة الطيبات بالكرور، وذلك إعتبارا من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعه الموافق 4-11-2022 وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 5-11-2022 .

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينه أسوان.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضى.