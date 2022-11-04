هل يجوز أداء قيام الليل قبل الفجر بدقائق؟ .. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز أداء قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. تعددت الأسئلة والإستفسارات حول موعد قيام الليل وهل يجوز تأخيره إلى قبل صلاة الفجر بدقائق ام بعد منتصف الليل ام بعد صلاة العشاء رغم ان العلماء أكدوا ان وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وحتى أذان الفجر ، وان كان أفضل وقت له في الثلث الأخير من الليل وهو ما حدده العلماء قبل وقت الفجر بساعة تقريبا.

وفي نفس السياق ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول السائل: هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟ .

الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد إنه في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح الورداني: أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

وهل يجزئ قيام الليل عن صلاة الفوائت؟

ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة إنوِي صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا".

فضل صلاة الليل

أولًا: من فضل صلاة الليل أنه من صفات عباد الرحمن والمؤمنين، وعلامة من علامات المتّقين، فمن اتصف به كان من المتقين النبلاء؛ لأنّه لا يقدر على قيام الليل إلا من وفّقه الله -تعالى- له، قال تعالى: «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

ثانيًا: من فضل صلاة الليل أن الله -عزّ وجلّ- وعد من يقوم الليل بالمنزلة العالية والمقام المحمود، وهذا دليل على ما يترتب على قيام الليل من الأجر العظيم.

ثالثًا: من فضل صلاة الليل ، إجابة الدعاء، ففي الليل ساعة لا يسأل فيها المسلم شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه.

رابعًا: من فضل صلاة الليل ، أن قيام الليل بابٌ من أبواب الخير، ودليلٌ على شكر الله على نعمه، وفيه مغفرة للذنوب، ودخول الجنة.

خامسًا: من فضل صلاة الليل، أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أفضل الصّيام، بعد رمضان، شهر الله المُحرَّمُ، وأفضل الصَّلاة، بعد الفرِيضة، صلاةُ اللَّيل».