حبس 3 متهمين استدرجوا سيدة وتعدوا عليها جنسيا بالمحلة الكبرى 4 أيام

قررت نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين قاموا باستدراج سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة وتحمل جنسية إحدى الدول، بدعوى توفير فرصة عمل لها، إلى منزل أحدهم والتعدي عليها جنسيا دون رضاها، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة من إحدى السيدات ، تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالجيزة ،بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن عن توفير فرص عمل ، وقد قامت بالتواصل مع القائم على إدارة الموقع والذى طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل ، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وقام باصطحابها بمركبة (توك توك) قيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة وقام أحدهم بالتعدي عليها دون رضاها.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك" ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.