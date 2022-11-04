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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 متهمين استدرجوا سيدة وتعدوا عليها جنسيا بالمحلة الكبرى 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين قاموا باستدراج سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة وتحمل جنسية إحدى الدول، بدعوى توفير فرصة عمل لها، إلى منزل أحدهم والتعدي عليها جنسيا دون رضاها، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة من إحدى السيدات ، تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالجيزة ،بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن عن توفير فرص عمل ، وقد قامت بالتواصل مع القائم على إدارة الموقع والذى طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل ، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وقام باصطحابها بمركبة (توك توك) قيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة وقام أحدهم بالتعدي عليها دون رضاها.

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وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك" ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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