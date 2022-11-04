الكهرباء ضد البنزين.. ريماك نيفيرا تتحدى لامبورجيني افينتادور| فيديو

يشتعل الصراع بين سيارات الكهرباء والبنزين عالمياً، حيث بدأت سيارات الكهرباء تأخذ مراكز الصدارة بعد قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بإيقاف إنتاج سيارات البنزين في عام 2030، وحظر بيعها نهائياً في عام 2035.

ريماك نيفيرا

تعتبر السيارة الخارقة ريماك نيفيرا واحدة من أسرع السيارات الكهربائية الخارقة في العالم، وهي من إنتاج شركة ريماك الكهربائية.

قام برنامح TopGear البريطاني على اليوتيوب بتنظيم سباق تسارع يجمع بين سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية مع واحدة من أسرع سيارات البنزين في العالم لامبورجيني افينتادور SVJ .

ريماك نيفيرا

تعتمد لامبورجيني افينتادور SVJ على محرك V12سعة 6.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 759 حصانا (566 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 531 رطلاً (720 نيوتن متر)، وبكل المقاييس، إنها سيارة سريعة جدًا وحتى وصول سيارة افينتادور التيما ، كانت أسرع افينتادور في تشكيلة الشركة بسرعة قصوى تبلغ 219 ميلًا في الساعة (352 كيلومترًا في الساعة).

ريماك نيفيرا

بينما تأتي السيارة ريماك نيفيرا الكهربائية الخارقة على أربعة محركات كهربائية، واحد لكل عجلة، يولد قوة قصوى تبلغ 1914 حصانًا (1427 كيلوواط) و 1741 رطلًا قدمًا (2360 نيوتن متر) من عزم الدوران الفوري، وتنطلق نيفيرا بسرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 1.85 ثانية.

ريماك نيفيرا

تخطط ريماك لبناء 150 نموذجا فقط من السيارة الخارقة، سيكلف كل واحد منهم حوالي 2 مليون دولار، بينما توقف انتاج لامبورجيني أفينتادور نهائيا وسيتم استبدالها بسيارة هجينة جديدة.