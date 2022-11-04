عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكهرباء ضد البنزين.. ريماك نيفيرا تتحدى لامبورجيني افينتادور| فيديو

ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا

يشتعل الصراع بين سيارات الكهرباء والبنزين عالمياً، حيث بدأت سيارات الكهرباء تأخذ مراكز الصدارة بعد قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بإيقاف إنتاج سيارات البنزين في عام 2030، وحظر بيعها نهائياً في عام 2035. 

أسطول بالملايين.. سيارات كريم بنزيما | صور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه| صور

ريماك نيفيرا

تعتبر السيارة الخارقة ريماك نيفيرا واحدة من أسرع السيارات الكهربائية الخارقة في العالم، وهي من إنتاج شركة ريماك الكهربائية.

 

قام برنامح TopGear البريطاني على اليوتيوب بتنظيم سباق تسارع يجمع بين سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية مع واحدة من أسرع سيارات البنزين في العالم لامبورجيني افينتادور SVJ .

ريماك نيفيرا

تعتمد لامبورجيني افينتادور SVJ على محرك V12سعة 6.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 759 حصانا (566 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 531 رطلاً (720 نيوتن متر)، وبكل المقاييس، إنها سيارة سريعة جدًا وحتى وصول سيارة افينتادور التيما ، كانت أسرع افينتادور في تشكيلة الشركة بسرعة قصوى تبلغ 219 ميلًا في الساعة (352 كيلومترًا في الساعة). 

ريماك نيفيرا

بينما تأتي السيارة ريماك نيفيرا الكهربائية الخارقة على أربعة محركات كهربائية، واحد لكل عجلة، يولد قوة قصوى تبلغ 1914 حصانًا (1427 كيلوواط) و 1741 رطلًا قدمًا (2360 نيوتن متر) من عزم الدوران الفوري، وتنطلق نيفيرا بسرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 1.85 ثانية.

ريماك نيفيرا

تخطط ريماك لبناء 150 نموذجا فقط من السيارة الخارقة، سيكلف كل واحد منهم حوالي 2 مليون دولار، بينما توقف انتاج لامبورجيني أفينتادور نهائيا وسيتم استبدالها بسيارة هجينة جديدة.

لامبورجيني ريماك نيفيرا الكهرباء البنزين افينتادور SVJ أفينتادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات دفع رباعي في السعودية | صور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه| صور

سوق المستعمل.. سعر رينو ميجان أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه | تفاصيل

بورصة السيارات.. زيادة جديدة في أسعار بايك X3 موديل 2023

أسطول بالملايين.. سيارات كريم بنزيما | صور

تويوتا تكشف عن 4 إصدارات رياضية جديدة بمعرض سيما.. صور

مرسيدس تكشف عن أسعار EQE موديل 2023 الكهربائية | صور

لعشاق الزمن الجميل..التحفة النادرة مرسيدس 300 SEL تولد من جديد.. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

سر دخول الفئران المنزل في الشتاء.. ومادة موجودة بكل بيت ستطردها للأبد

إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

"شوبير" يعلن مطالب كولر من الأهلي بالميركاتو الشتوي

مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ