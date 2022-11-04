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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: 4.5 ملايين شخص بدون كهرباء بسبب روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، إن نحو 4.5 ملايين شخص في أنحاء أوكرانيا تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب ضربات روسية على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور: "الليلة، تم فصل حوالي 4.5 مليون مستهلك مؤقتا عن استهلاك الطاقة"، مضيفا أن "الأماكن المتضررة هي كييف وعشر مناطق أخرى".

وحث الرئيس الأوكراني، السلطات المحلية، على "التوفير في استخدام الكهرباء، قائلا إن "هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات".

واعتبر أن "لجوء روسيا إلى الترهيب بالطاقة يظهر ضعف عدونا"، مؤكدا أنه "لا يمكنهم هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون كسر شعبنا بهذه الطريقة".

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عمليات ترحيل

وفي سياق متصل، نددت كييف يوم الخميس، بما قالت إنها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من منطقتين تسيطر عليهما قوات موالية لموسكو، قائلة إن هذه العمليات تعد "انتهاكات صارخا للقانون الدولي".

وأمرت روسيا المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأبلغت، هذا الأسبوع، الموجودين في منطقة عازلة على الضفة الشرقية بطول 15 كيلومترا بضرورة المغادرة أيضا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن قوات موسكو تجبر الناس أيضا على مغادرة منطقة زابوريجيا الواقعة على مسافة أبعد إلى الشرق.

وأضافت: "تَسبُّب روسيا في معاناة إنسانية على نطاق واسع للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن يمثل انتهاكا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، داعية إلى إدانة دولية لموسكو وفرض مزيد من العقوبات عليها.

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