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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صاروخ صيني جديد يهدد الأرض .. وهذا موعد ارتطامه بالكوكب

الصاروخ الصينى
الصاروخ الصينى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان)  والاخيرة لمحطة  الفضاء الصينية "تيانجونج" الى المدار في 31 اكتوبر 2022.

فقد أطلقت الصين يوم 31 اكتوبر 2022 الوحدة الثالثة  (وحدة مينجتان ) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار. 

صاروخ صينى يهدد الأرض

واوضح معهد البحوث الفلكية عبر بيان له، ان كعادة هذا النوع من الصواريخ فان عملية اعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما  حدث فى مرات سابقة و نتج عن ثلاثة اطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B  وسوف تكون هذه هى المرة الرابعة خلال سنتين. 

موعد ارتطام الصاروخ الصيني بالأرض

وتفيد احدث التوقعات بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2023 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات، ولكن من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير ، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول. و يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة .

مكان سقوط الصاروخ الصيني الذي يهدد الأرض

اما بخصوص المكان المحتمل ان يسقط فيه حطام الصاروخ فهو غير معروف، وفقًا لمؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية (كما هو بالشكل القادم) فالمواقع المحتمله لسقوط الحطام هى المناطق التى تقع  بين الخطوط الزرقاء  والصفراء. واى منطقة خارج هذه الخطوط لاتتعرض الى الحطام.

مكان سقوط الصاروخ الصيني الذي يهدد الأرض
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