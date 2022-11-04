أمريكا وألمانيا تبحثان دعم إيران للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وألمانيا دعم إيران للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والجهود المشتركة لمحاسبة النظام الإيراني على حملته العنيفة ضد شعبه الشجاع الذي يطالب بحقوق الإنسان الأساسية.



جاء ذلك -حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية- في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الجمعة/، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك خلال زيارة بلينكن ألمانيا.



وأثار بلينكن، خلال الاجتماع، التزام واشنطن وبرلين المشترك بدعم حقوق الإنسان العالمية والنظام الدولي القائم على القواعد.



كما شكر وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، نظيرته الألمانية على قيادة ألمانيا خلال فترة رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع وعلى استضافتها منتدى المستقبل الألماني الأمريكي الأول.