إزاله 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لأية تعديات.



وقال محافظ الغربية - في تصريح اليوم الجمعة - إنه لا تهاون مع إزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إزالة 25 حالة تعد بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.



وشدد رحمي على أن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف.

