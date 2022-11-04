استعدادا للشتاء.. انطلاق قوافل توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

يكثف المجتمع المدني المصري جهوده لتوفير مستلزمات واحتياجات الأسر الأولى بالرعاية مع موسم اقتراب الشتاء، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم مؤسسة المصري للتنمية والتعليم بتسيير عدة قوافل وحملات الي محافظة المنيا لتوزيع البطاطين، التي تم مراعاة انها تكون علي أعلي مستوي من الجودة والمواد الغذائية ايضا، وذلك على الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين بالمحافظة.



واستهدفت كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر فقرا على أن تستمر الحملة في دفع قوافلها نحو كافة النجوع والقري لتستوعب أكبر عدد ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية بمشاركة صندوق الزكاة ببنك فيصل الاسلامي المصري الشريك الاستراتيجي للمؤسسة بهدف تقديم أفضل الخدمات لأهالينا بأفضل جودة مع مراعاة تقديمها بشكل انساني ومنظم يحفظ على خصوصية المستفيدين في تلقي المساعدات.





وقالت هالة عبد الحميد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "المصري للتنمية والتعليم" بان حملة الشتاء هذا العام تستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية وساعدنا في تحقيق الهدف لحملات الدفا والتعاون المستمر مع صندوق الزكاة في بنك فيصل الاسلامي



وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "المصري للتنمية والتعليم" أنهم يستعينوا بالشباب للمشاركة في حملات التوزيع التي تتم وفقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الوصول المساعدات الي المستحقين.

وقال محمود حسن مدير الحملة، إن قوافل المساعدات، تأتي في إطار حملات المؤسسة المستمرة للتواصل محدودي الدخل، والمواطنين، الأكثر احتياجا، إيمانا منا بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين، حتى لا يشعر أي مواطن بالاحتياج أو العوز، خاصة خلال فصل الشتاء والذي يتزامن مع موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.



وأضاف حسن أنه جاري الآن توزيع 2000 بطانية فاخرة بمركز ملوى وقرى مركز ابشواي بالفيوم، وقرى مركز البداري باسيوط، وقرى مركز أخميم بسوهاج، وجاري الإعداد لتوزيع مواد غذائية في أقرب وقت، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتلبية كافة مطالبهم.



وأضاف أن شعار المؤسسة «مد العون للجميع» دون تمييز بين أحد، فالخير للجميع، والخير كل الخير لبلدنا مصر الحبيبة الغالية، وشعبها المنتصر بإذن الله، تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

