مديرية شباب كفر الشيخ تنظم ورش عمل للفنون التراثية للنشء بـ فوة..صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برنامج الفنون التراثية للطلائع ضمن سلسلة برامج الفنون الإبداعية في المشغولات اليدوية، اليوم الجمعة بمركز شباب فوة.

ويعمل البرنامج على تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلائع ويتضمن ورش عمل تدريبية لأعمال الخيامية والرسم على الحوائط، بمشاركة الأطفال في المرحلة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج الفنية للنشء تعمل على تنمية المواهب الإبداعية لديهم وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء في هذه السن لتأصيل الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية من خلال أفكار مبتكرة يقدمها المشاركون الصغار، وأضاف أن الورش الفنية تعد مناخا مناسبا لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة.

ينفذ البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

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