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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي الصفوف الاولى بدءا من الصف الاول برياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي عن العام الدراسي 2022 /2023

يأتي ذلك بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإدراج صف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية ، وبالاشارة لما تقوم به الدولة من مجهودات في اطار تطبيق منظمة التعليم الجديدة وصرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى.

خطاب رسمي

وشددت وزارة التربية والتعليم على ادراج الفئات التالية في منظومة صرف حافز تطوير التعليم :

  • مديري و وكلاء المدارس الابتدائية
  • بالنسبة للمدارس المتعددة المراحليتم ادراج مدير المدرسة و وكيلي كلا من مرحلة رياض الافال والمرحلة الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم يتم الصرف للفئات السابق ذكرها بنفس فئات الاستحقاق للمعلمين و الموجهين و اعتبارهم مشاركين في عملية تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها في العام الدراسي السابق 2021 / 2022 ، على أن يتم الصرف من بداية العام الدراسي في 1 اكتوبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 

وكانت قد أصدرت الادارات التعليمية تعليمات رسمية لمديري المدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم .

وشددت الادارات التعليمية على مديري المدارس الابتدائية بضرورة الالتزام بالتعليمات الاتية :

  • توقيع المعلم بالدفتر 20 يومًا في الشهر ما عدا شهر فبراير 18 يوماً
  • تسجيل غياب المعلم من واقع دفتر الحضور والانصراف
  • لكل فصل عدد 2 معلمين ، احدهما لغة عربية والاخر رياضيات ومتعدد لكل صف
  • هناك معلم لغة انجليزية لكل صف شرط إلا زيد عن النصاب القانونوي للمعلم علما بأن لكل فصل 4 حصص لغة انجليزية في الاسبوع
  • تسجيل معلمي الصف الرابع الذين يقومون بالتدريس سواء المواد الاساسية او الانشطة او المهارات او الحاسب الالي او التربية الفنية او التربية الموسيقية او الدين
  • تسجيل معلم فقط تربية دينية مسيحية للصفوف من الاول للرابع الابتدائي وكذلك معلم تربية بدنية شرط ألا يتجاوز النصاب المقرر له
  • يرجى عدم تكرار الاسماء في الاستمارات وخاصة معلم التربية الدينية المسيحية ومعلم التربية البدنية ، حيث يتم كتابته مرة واحدة في أي صف
  • كل معلم لم يوقع 20 يوماً في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيهًا لمعلمي الصفوف الاولى الحاصل على حافز كامل اما غير ذلك يتم خصم عدد الحصص في يوم الغياب بواقع 11 - 11 للحصة الواحدة وذلك لمن لم يكتمل النصاب القانوني للحافز والمقدر بـ 18 حصة
  • يمنع بمنعا باتا استلام أي كشوف او استمارات بعد تسليمها إلى توجيه التعليم الابتدائي بالادارة ولا يجوز الحذف او الاضافة بعد تسليم الكشوف
  • لابد من عدم نسيان اي معلم يستحق الحافز منعا للمساءلة القانونية
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