قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي الصفوف الاولى بدءا من الصف الاول برياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي عن العام الدراسي 2022 /2023

يأتي ذلك بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإدراج صف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية ، وبالاشارة لما تقوم به الدولة من مجهودات في اطار تطبيق منظمة التعليم الجديدة وصرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى.

خطاب رسمي

وشددت وزارة التربية والتعليم على ادراج الفئات التالية في منظومة صرف حافز تطوير التعليم :

مديري و وكلاء المدارس الابتدائية

بالنسبة للمدارس المتعددة المراحليتم ادراج مدير المدرسة و وكيلي كلا من مرحلة رياض الافال والمرحلة الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم يتم الصرف للفئات السابق ذكرها بنفس فئات الاستحقاق للمعلمين و الموجهين و اعتبارهم مشاركين في عملية تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها في العام الدراسي السابق 2021 / 2022 ، على أن يتم الصرف من بداية العام الدراسي في 1 اكتوبر 2022 حتى 30 يونيو 2023

وكانت قد أصدرت الادارات التعليمية تعليمات رسمية لمديري المدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم .

وشددت الادارات التعليمية على مديري المدارس الابتدائية بضرورة الالتزام بالتعليمات الاتية :