سمير طنطاوي: قمة المناخ فرصة ذهبية لإيجاد الحلول لمشكلة المتغيرات

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن زيادة درجة الحرارة عامل مؤثر ينتج عنه بعض التغيرات الملحوظة، مثل ذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، وغرق مناطق ساحلية، والتأثير على الثروة السمكية والإنتاجية الزراعية، فضلا عن تأثيراتها الصحية، وعلى البنية التحتية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة غير متأثرة بالتغيرات المناخية.



وأضاف "طنطاوي" خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر قمة المناخ، والذي ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في شرم الشيخ، هو أكبر مؤتمر يناقش قضية التغير المُناخي على مستوى العالم، بحضور زعماء العالم، واصفا إياه بـ"الفرصة الذهبية"، لمناقشة القضايا ذات الصلة بالتغير المناخي.

وأكد استشاري التغيرات المناخية، أن المؤتمر عُقد 26 مرة من قبل، ولم تُتخذ إجراءات حاسمة، من معظم الدول المصدرة لانبعاثات الغاز الحراري، الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن هناك ملفات على رأس النقاشات، وهي خفض الانبعاثات، مُستشهدًا بنظرية تؤكد ضرورة تخفيض نسبة الانبعاثات بنسبة 40%، بحلول عام 2030، والوصول إلى نسبة 100% بحلول 2050، لافتًا إلى أن وكالة الطاقة الدولية أصدرت خطة للعالم للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

