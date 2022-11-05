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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد مؤتمر تسليم العقود للمشروعات الفائزة بمبادرة الطريق إلى COP27

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد دعوة مؤتمر لحضور حفل تسليم العقود للمشروعات الفائزة ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل الأخضر، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة: "الطريق إلى مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 وما بعده".


ويعقد المؤتمر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك اليوم السبت بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس.

 

بينما كانت قد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، واوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".

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تسليم العقود للمشروعات الفائزة بمبادرة الطريق إلى مؤتمر المناخ.. مؤتمر لـ البحث العلمي .. غدا


وقد اطلقته الأكاديمية في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الاشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، الاستزراع السمكى، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها. 
ومن جانبه صرح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن الأكاديمية خلال الأعوام الثمانية السابقة قد دعمت أكثر من 2899 مشروع تخرج من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي"، بقيمة إجمالية تزيد عن 113 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 40 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤتمر المناخ COP27 الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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