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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مسابقة أدبية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الانشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

كشفت ادارة  النشاط الثقافي  بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن اطلاقها العديد من المسابقات الثقافية التي تشمل  : مسابقة ادبية في كتابة الشعر و القصص القصيرة.

ونوهت إداراة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل و تسجيل اسمائهم باداراة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى  لمعرفة موعد  كل مسابقة و نشاط .

ويأتي أهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.

ويشرف على المسابقات راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة،  محمد جاد مدير إدارة النشاط الثقافي.
 

جامعة حلوان التواصل الاجتماعي رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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