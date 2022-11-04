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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بطور سيناء

شركة الكهرباء بطور
شركة الكهرباء بطور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي غدًا السبت، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا الموزع.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 4 مناطق بالمدينة وهي: المنطقة التجارية بالكامل، و بنك CIB، وبعض العمارات بحي اللوكس، والـ200 وحدة بالدبش، والمحلات والمدارس والأقران الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 5 ساعات متواصلة، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا. 

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.

اخبار جنوب سيناء قطع التيار الكهربائى عن طور سيناء السبت

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