عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات فقط.. نصائح تساعدك على اختيار أحمر الشفاه الوردي المثالي

لون الشفاة الوردي
لون الشفاة الوردي

 هناك العديد من أنواع أحمر الشفاه الوردي المتوفرة في الأسواق لإضفاء مظهر وردي على الشفاه ، لكن المشكلة تأتي عندما تدركين بعد شراء أحمر الشفاه الذي تختارينه أن اللون لا يناسبك.

في الواقع ، ليس كل لون وردي يناسب كل لون بشرة على الرغم من وجود العديد من أنواع الظلال الوردية المتوفرة في السوق، ولكن من بينها يجب أن تختار فقط اللون الذي يناسبك لتجنب هذه المشكلة ، نخبرك ببعض النصائح التي تمكنك من  اختيار الظل الوردي المناسب وفقًا للون بشرتك بحسب ما نشره موقع هيلثي .
 

txt

نشرة المرأة .. حظك اليوم برج العقرب والميزان.. أسرار الشيفات في تحضير أكثر من وصفة.. بدون عمليات تجميل شد البشرة طبيعيا

txt

لوز الفقراء|الفول السوداني.. يطيل العمر وله فوائد كثيرة لكنه خطر يهدد هؤلاء

البشرة الفاتحة

يجب أن تختار السيدات اللواتي يتمتعن بألوان البشرة الفاتحة والشاحبة ظلال وردية ذات درجات تحتية زرقاء ، مثل الوردي الفاتح والوردي الزاهي والوردي البنفسجي. ستناسب هذه الظلال الوردية الوجه جيدًا وستحصل الفتيات على شفاه وردية مثالية.

نصائح: يدوم أحمر الشفاه على الشفاه لفترة طويلة

البشرة متوسطة اللون ​​أو زيتوني


يجب على الفتيات ذوات البشرة الفاتحة المتوسطة أو ذات البشرة الزيتونية اختيار الظلال الوردية مع درجات تحتية برتقالية تشمل هذه الظلال الوردية اللون الوردي التوت والكراميل والوردي الوردي

البشرة الداكنة 


إذا كنت من أصحاب البشرة الداكنة و يمنعك الأشخاص من وضع أحمر الشفاه باللون الوردي ، فلا تستمع إليهم على الإطلاق. فقط حافظي على القليل من العناية أثناء اختيار لون الشفاه. تلك الظلال من اللون الوردي التي لها مسحة مميزة تبدو جيدة على درجات لون البشرة الداكنة. لذا فقط ارتديها واستمتع.

احمر الشفاه نشرة المرأة البشرة الداكنة لون وردي لون الشفاة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

موضوعات متعلقة

أفضل 5 توابل صديقة للكلى تزيل الأمراض والسموم

قلة النوم تسبب 3 مشاكل صحية.. ضعف العلاقة الحميمية بين الزوجين الأبرز

طريقة عمل مغشوشة بالقشطة.. المقادير والخطوات

على عكس المألوف.. اكتشف فوائد ممارسة العلاقة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

متى تنتهي أقدار الله لك ؟.. علي جمعة: في هذه الساعة

بايدن : تعافي الوظائف في الولايات المتحدة ما زال قويا

الغردقة تستقبل أولى رحلات بولندا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

الولايات المتحدة واليابان تشددان على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

أبرز علامات السخط على حكم الله.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

هبوط حاد في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ