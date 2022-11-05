للسيدات فقط.. نصائح تساعدك على اختيار أحمر الشفاه الوردي المثالي

هناك العديد من أنواع أحمر الشفاه الوردي المتوفرة في الأسواق لإضفاء مظهر وردي على الشفاه ، لكن المشكلة تأتي عندما تدركين بعد شراء أحمر الشفاه الذي تختارينه أن اللون لا يناسبك.

في الواقع ، ليس كل لون وردي يناسب كل لون بشرة على الرغم من وجود العديد من أنواع الظلال الوردية المتوفرة في السوق، ولكن من بينها يجب أن تختار فقط اللون الذي يناسبك لتجنب هذه المشكلة ، نخبرك ببعض النصائح التي تمكنك من اختيار الظل الوردي المناسب وفقًا للون بشرتك بحسب ما نشره موقع هيلثي .



البشرة الفاتحة

يجب أن تختار السيدات اللواتي يتمتعن بألوان البشرة الفاتحة والشاحبة ظلال وردية ذات درجات تحتية زرقاء ، مثل الوردي الفاتح والوردي الزاهي والوردي البنفسجي. ستناسب هذه الظلال الوردية الوجه جيدًا وستحصل الفتيات على شفاه وردية مثالية.

نصائح: يدوم أحمر الشفاه على الشفاه لفترة طويلة

البشرة متوسطة اللون ​​أو زيتوني



يجب على الفتيات ذوات البشرة الفاتحة المتوسطة أو ذات البشرة الزيتونية اختيار الظلال الوردية مع درجات تحتية برتقالية تشمل هذه الظلال الوردية اللون الوردي التوت والكراميل والوردي الوردي

البشرة الداكنة



إذا كنت من أصحاب البشرة الداكنة و يمنعك الأشخاص من وضع أحمر الشفاه باللون الوردي ، فلا تستمع إليهم على الإطلاق. فقط حافظي على القليل من العناية أثناء اختيار لون الشفاه. تلك الظلال من اللون الوردي التي لها مسحة مميزة تبدو جيدة على درجات لون البشرة الداكنة. لذا فقط ارتديها واستمتع.