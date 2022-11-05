عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أرامكو السعودية بشأن أسعار الخام الخفيف

أرامكو
أرامكو

خفضت شركة أرامكو، إن السعودية  سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر، ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

كما حددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في ديسمبر بعلاوة 6.35 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بحسب "رويترز".

وفي نهاية الشهر الماضي، ذكرت مصادر تجارية، أن السعودية قد تخفض أسعار معظم درجات الخام إلى آسيا في ديسمبر بسبب استهلاك الوقود الأضعف من المتوقع في الصين في ظل فرضها قيودا مشددة لمكافحة "كوفيد-19"، الأمر الذي أثر سلبا على الطلب في المنطقة.

159 مليار ريال.. أرامكو السعودية تعلن صافي أرباحها للربع الثالث من العام الحالي

أرامكو: سنبقي على أسواقنا في آسيا رغم الطلب الأوروبي

السعودية شركة أرامكو أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي استهلاك الوقود خام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تصريح متشائم من أرامكو السعودية بشأن أزمة الطاقة العالمية

تعرف على التخصصات وشروط وظائف أرامكو ياسرف

ترشيحاتنا

مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا نتيجة حريق في مقهى بروسيا

بمشاركة 30 ألف شخص.. بابا الفاتيكان يترأس قداسا فى أكبر استادات البحرين.. صور

إعفاء المتقدمين لـ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" من درجات أعمال السنة والأنشطة

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

بطل العالم.. من هو السياسي عمران خان الذي تعرض لمحاولة إغتيال؟

إذا اختلفت آراء العلماء هل يجوز اختيار ما يريحني؟.. علي جمعة يحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

فيديو

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ