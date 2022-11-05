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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لردع المخالفين.. تحرير 144 مخالفة مرورية في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت إدارة مرور الغربية، حملات مكثفة لرصد المخالفات، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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تحرير 57 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 144 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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تموين الغربية يحرر 17 محضر مخالفات بسبب شكاوى المواطنين

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  23ألفا و65 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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