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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. تدشين جامعة طنطا تدشن ندوة حوارية حول فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تنظم جامعة طنطا ندوة حوارية حول "فعاليات الحوار الوطنى ومؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية فى ظل الجمهورية الجديدة"، غدا الأحد بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

 

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وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ، أن عقد الندوة الحوارية يأتى فى إطار سلسلة الأنشطة التى تنظمها الجامعة للتوعوية بالحوار الوطنى وتحديد أولويات العمل الوطنى للمرحلة الراهنة وقضايا التغير المناخي، موضحاً أن التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على كونها بيئية، بل تمتد لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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وأشار إلى أن الحوار يهدف إلى مشاركة كافة الأطياف من منسوبي الجامعة للمناقشة والوصول إلى مساحات مشتركة وإستراتيجية شاملة ومتكاملة عن كافة الآراء والمناقشات حول أزمة قضايا المناخ والحلول المطروحة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، ودعماً لرؤية مصر2030 وبناء الجمهورية الجديدة، خاصة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، بمدينة شرم الشيخ ، لافتا أنه متاح لجميع منسوبي الجامعة طرح الأسئلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

 

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