صحة أسوان: الكشف على3219 مواطنا بقرى بنبان قبلى بدراو والحصايا بإدفو.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قوافل طبية داخل قريتى بنبان قبلى التابعة لمركز دراو، والحصايا التابعة لمركز إدفو حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما، وذلك فى إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3219 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

القوافل الطبية

جهود القوافل الطبية بأسوان

يأتى تنظيم هذه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وإنطلقت اليوم السبت أكبر رحلة سياحية بالدراجات من عروس المشاتى مدينة أسوان شارك فيها العشرات من السائحين البريطانيين ضمن سلسلة الرحلات الترفيهية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، ومحافظة أسوان ، بالإضافة إلى الشركة المنظمة على مدار يومى 4 و 5 نوفمبر الجارى.

أنشطة متنوعة

جهود القوافل الطبية بأسوان

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور بداية الرحلة خلال زيارتها للمعالم والمزارات الأثرية والسياحية وسط تواجد آمنى بقيادة اللواء محمد طلعت مساعد مدير أمن أسوان ، علاوة على أحمد فراج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

ورحب محافظ أسوان بفعاليات هذه الرحلة والتى تم التجهيز المسبق لها ، وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث السياحى من أغسطس الماضى بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية ، وخاصة أن الرحلة السياحية بالدراجات استهلت بزيارة السد العالى ومعابد فيله فى اليوم الأول ، كما إنطلقت من أمام حديقة الشيراتون بكورنيش النيل فى اليوم الثانى متجهة إلى معابد كوم أمبو، ثم إدفو، ومنها إلى مدينة الأقصر وسط أجواء ممتعة.

جهود القوافل الطبية بأسوان

جهود القوافل الطبية بأسوان