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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يأتي في توقيت هام|مركز تغير المناخ: أنظار العالم تتجه نحو cop 27

صدى البلد

قال محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، إن العالم أجمع في انتظار مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، خاصة أن المؤتمر جاء في وقت دقيق، متابعا: “الدولة المصرية مساهمة في هذا المؤتمر بجميع مؤسساتها”.

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، منوها إلى أن التغيرات المناخية قد ينتج عنها مشكلات في الزراعات، ولهذا هناك حرص على إصدار توجيهات وإرشادات من وزارة الزراعة في مصر للمزارعين في فترة التقلبات الجوية.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في القطاع الزراعي من خلال استنباط أصناف زراعية جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية وإعادة تاهيل البنية التحتية الزراعية وغير الزراعية.

وأكد أنه لا يوجد مكان على سطح الأرض في منأى عن التغيرات المناخية، بما فيها الأماكن المعتدلة مناخيا ، التي أصبحت في قلب الأحداث، حيث كل مظاهر وظواهر التغيرات المناخية أصبحت أكثر عنفا وتأثيرا.
 

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