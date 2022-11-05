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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمام عاشور يعتذر لفيريرا وإدارة الزمالك

بعد أزمة صبغة الشعر.. إمام عاشور يتقدم باعتذار للجهاز الفني للزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تقدم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم باعتذار للجهاز الفني وإدارة النادي وإدارة الكرة في الأيام القليلة الماضية لما بدر منه قبل مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب تعهد بالالتزام خلال الفترة المقبلة وعدم إثارة أي أزمات مرة أخرى وشدد على أن  تركيزه سيكون مع الفريق.

وأوضح المصدر أن أزمة إمام عاشور تم إغلاقها بعد اعتذار اللاعب، وعودة الأمور لصورتها الطبيعية مرة أخرى بين اللاعب ومسؤولي الزمالك والجهاز الفني.

وكان النادي قام من قبل بمعاقبة اللاعب بسبب عدم التزامه في التدريبات وقيامه بصبغ لون شعره بعد خسارة مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وصرف مجلس إدارة نادي الزمالك الدفعة الأخيرة من مقدم عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات عقب مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة للفريق من أجل المنافسة على الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تسبب طريقة اللعب التي يخوض بها الأبيض مبارياته وتوظيف اللاعب في مركز المساك  في استبعاد المثلوثي من قائمة منتخب تونس لخوض بطولة كأس العالم.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب التونسي أخطر اللاعب بخروجه من حساباته في المونديال بسبب رغبتهم في ضم ظهير أيمن، خاصة وأن الزمالك يعتمد عليه منذ فترة طويلة في مركز المساك.

من المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.

وكان  البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم  الأربعاء  الماضي في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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