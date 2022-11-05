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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بـ100 مليون جنيه..التعليم العالي: إنشاء صندوق التمويل الأخضر لمواجهة التغير المناخي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن حجم المشروعات البحثية التي يتم التعاقد عليها ما يقارب الـ 100 مليون جنيه من صندوق التمويل الأخضر في الوزارة موزعة بين أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أنه تم تنظيم العديد من المعارض الخاصة بالتغيرات المناخية وذلك لطلاب الدراسة الجامعية وما بعد التخرج 
فيوجن اكثر من 42 فريق من الطلاب في الجامعات قاموا بالمشاركة في المسابقات الخاصة بالغير المناخي.

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وزير التعليم العالي: برامج دارسية جديدة بالفصل الدراسي الثاني في مرحلة البكالوريوس خاصة بالتغيرات المناخية

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البحث العلمي تستعرض جهود مبادرة التعليم العالي للتمويل الأخضر ضمن خطة التغيرات المناخية

وأضاف عاشور أنه ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي للبحث العلمي مساعدة الباحثين والمبتكرين لحماية حقوقهم وتوجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس وتبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني،  بالإضافة إلى المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد أعلنت عن عقد  مؤتمر لحضور حفل تسليم العقود للمشروعات الفائزة ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل الأخضر، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة: "الطريق إلى مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 وما بعده".


جاء ذلك  بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي1
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي1
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي2
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي2
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى المشروعات البحثية صندوق التمويل الأخضر أكاديمية البحث العلمي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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