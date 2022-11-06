اقتصاد الغلابة.. فلاح يزرع 4 أصناف خضار في حقل واحد لمضاعفة الأرباح

عقب أذان الفجر يقوم عم سالم المزارع البسيط بأداء صلاة الفجر حاضرا مع المصليين فى مسجد قرية جرفس التابعة لمركز سنورس، وعقب الانتهاء من صلاة الفجر يتوجه إلى أرضه الزراعية لرعايتها وزراعتها ، خاصة أن عم سالم مستأجر 8 قراريط ، استغل شطارته فى زراعتها بأربعة أصناف من الخضروات فى توقت واحد ، حيث قام بزراعة الأرض : ملوخية وبنجر أحمر وبصل وثوم .

عم سالم الفلاح الشاطر

يزرع الملوخية والثوم والبنجر والبصل بحقل واحد

يقول عم سالم عشرى محمد المزارع بقرية جرفس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم : قمت باستئجار 8 قراريط أرض زراعية منذ 9 سنوات ، حيث أن الزراعة مهنتى التى ورثتها عن والدى وأجدادى رحمة الله عليهم .

اعتنى بالزرع من حرث وعزق

وروادتنى فكرة لماذا لاأقوم بزراعة ال8 قراريط 4 أصناف من الخضار لتدر على دخلا لأصرف على أولادى الستة وزوجتى ، وبالفعل قسمت ال 8 قراريط كل قيراطين زعت بهم نوع من الخضروات وهى : الملوخية والبنجر الأحمر والبصل والثوم ، ونجحت التجربة ، خاصة اننى اعتنى بالزرع من حرث وعزق ورى وتنقية حشائش وتسميد .

أضاف عم سالم: أعول 6 أبناء 4 منهم اولاد وبنتين معظمهم التحقوا بالمدارس والبعض منهم حصل على مؤهلات متوسطة ، والحمد لله مستورة ، ودخلى من بيع الخضروات التى أزرعها يكفينا والحمد لله ، حيث أصلى الفجر حاضر فى مسجد القرية وأذهب للحقل وأعود للمنزل الساعه 12 ظهرا ا واتناول الغذاء مع أولادى وزوجتى ، وأعود مرة أخرى للحقل عقب صلاة العصر ، واستمر حتى صلاة العشاء أعتنى بالزرع وأحصد الملوخية ، لتقوم زوجتى فى الصباح بالذهاب بالمحصول إلى سوق القرية لبيعها بالكيلو .

المالك رجل طيب ومريحينى فى الايجار

أضاف عم سالم: أقوم بزراعة الملوخية اعتبارا من شهر فبراير وحتى شهر اكتوبر وهى من المحاصيل الصيفية، كما أزرع أيضا البنجر الأحمر وتبيعه زوجتى لاستخدامه فى السلطات والمطاعم ، وكذلك أقوم بزراعة البصل والثوم.

وأضاف: أقول لاى فلاح أن يهتم بأرضه وبالمحاصيل الزراعية والرى وتنقية الحشائش من أجل لقمة العيش .، ومستورة والحمد لله ، والمالك رجل طيب ومريحينى فى الايجار.

أكمل عم سالم: بعد الملوخية سأقوم بزراعة بصل وخضار سبانج وبامية ، والحمد لله زوجتى ست صالحة رزقنى الله بها تقوم هى وبناتتى بمساعدتى فى الأرض والزراعات ، خاصة أن مياه الرى متوفرة بنسبة 100 % ، والخضار بيكسب بس أهم شئ العناية بالأرض، وورثت المهنة ابا عن جد ، ووالدى رحمة الله كان فلاح نشيطا يهتم بارضه .

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