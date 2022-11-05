«الصحة الإنجابية» في ندوة للمجلس القومي للمرأة بالفيوم

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم اليوم السبت ندوة للتوعية بالصحة الانجابية بقرية "أبو عش" بمركز الفيوم.

تناولت الندوة التي عقدت برعاية الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وبالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم، للتوعية بالصحة الإنجابية للاسرة وتوعية المرأة بالطرق والاساليب التي تحافظ بها علي صحتها ومفاهيم الإنجاب.

وأكدت ليلي طه قاسم،مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الندوة التي عقدت اليوم شهدت حضور 70 سيدة من قرية "أبوعش" ، وتضمنت الندوة الصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء ووسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة ولا لختان الاناث

وأضافت أنه تم مناقشة كافة القضايا الخاصة بالمجلس القومي للمراة في تقديم مختلف الخدمات والانشطة، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ويذكر أن مشروع تنمية الأسرة المصرية هو حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، ويُنفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع ، وألقي الندوة دكتورة أمال هاشم ، عضوة المجلس، ووكيل وزارة الصحة الأسب