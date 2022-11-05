خبير تربوي : الرئيس السيسي رفع تصنيف التعليم في القوائم العالمية المشهورة

شهدت منظومة التعليم الجامعي طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا بتطوير المناهج وأساليب التقويم والتدريس، وكان أبرز الخطوات المهمة التي تم اتخاذها يتمثل في التحول نحو التعليم الرقمي.

أكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على التطوير الكبير في منظومة التعليم، وقال إنه شهد تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات، وأن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.

التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية إنجاز كبير وملموس للرئيس السيسي

وصرح حجازي خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الأمر الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي توسعت بشكل كبير في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من خريجي التعليم العام والفني للالتحاق بالجامعة ولتنمية وتطوير معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم بما يواكب التطورات التي نشهدها في كل مجالات الحياة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن إتاحة الفرصة لتعليم إعداد إضافية من الطلاب خريجي التعليم العام والفني تعتبر من المعايير المهمة في الحكم على جودة النظام التعليمي، وأن ذلك يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع التعليم في مصر.

إنجازات الرئيس السيسي أدت إلي رفع تصنيف التعليم المصري في التصنيفات العالمية المشهورة

وأوضح الدكتور عاصم حجازي أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للنهوض بعملية التعليم انعكس على تصنيف التعليم المصري في التصنيفات العالمية المشهورة ومن المعلوم أن هذه التصنيفات تخضع لمعايير دقيقة تركز اهتمامها في المقام الأول على مواصفات الخريج ومدى ثقة المجتمع الدولي في النظام التعليمي وفي الخريج , ومعنى حصول مصر على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للتعليم هو زيادة مستوى الثقة في الخريج المصري وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين، وزيادة الاقبال على الاستثمار في مصر نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة الموثوق فيها.