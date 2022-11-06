لاستضافة شباب قمة المناخ .. صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ تملك إمكانيات عالمية جذبت شباب المؤتمر

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، الشباب المشارك بالدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية لتكون قادرة على استضافة مختلف الأحداث المحلية والقارية والدولية، منها المدينة الشبابية بشرم الشيخ والتي تُعد صرحاً عظيماً يضاف إلى قيمة المنشآت الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

أشار "صبحي" أن المدينة الشبابية تضم مبنى فندقي مميز مزود بالعديد من غرف الإقامة، وقاعات للدورات التدريبية والأنشطة، ومطعم وكافيتريا، وحمام سباحة ، وملاعب خماسية منجلة صناعيا ومضاءة، طبقاً لأعلي المعايير العالمية مما جذبت شباب المؤتمر، لافتاً أن وزارة الشباب والرياضة وفرت إقامة بأسعار مخفضة لشباب COY17وCOP27.