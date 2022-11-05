طالبوا المرضى بشراء مستلزمات طبية.. وزير الصحة: إجراءات شديدة ضد المسئولين بمستشفى إهناسيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه اتخذ إجراءات شديدة جدًا بحق المسئولين في مستشفى إهناسيا التخصصي بسبب مطالبتهم المرضى بشراء المستلزمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه أخطاء فردية لكنها مؤثرة على المنظومة العامة، مردفًا: "نقدم إمكانيات ضخمة من خلال العمل اليومي لتقديم الخدمة للمواطنين، وممارسات مثل هذه غير مسئولة تعكر صفو الخدمات المقدمة للمريض".

وأشار إلي أن هذه أخطاء فردية لكنها مؤثرة على المنظومة العامة، مردفًا: "نقدم إمكانيات ضخمة من خلال العمل اليومي لتقديم الخدمة للمواطنين، وممارسات مثل هذه غير مسئولة تعكر صفو الخدمات المقدمة للمريض".