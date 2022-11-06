عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحجة إصابته بضمور في المخ.. تفاصيل رفض معهد أزهري قبول طفل بالغربية

الطفل
الطفل

واقعة صادمة ومؤسفة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وقعت تفاصيلها في محافظة الغربية، بعد أن ضرب مسئولين بمعهد أزهري عرض الحائط بكل معاني الرحمة والإنسانية أثناء تعامل مع طفل من خلال منعه من دخول المدرسة المقيد فيها بالمرحلة الثانية من الحضانة، بل وتنمرهم من مرضه الذى أصيب به عقب ولادته مما أثر على حركته فقط، بحجة أنه يعاني من ضمور في المخ، رافضين دخوله المدرسة بصورة تبتعد عن كل معاني الإنسانية حتى قبل أن يفحصوا حالته. 

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه والد الطفل أن نجله لا يعاني من المرض المزعوم، وأن لديه شهادات طبية موثوقة تثبت هذا الأمر، إلا أنهم لم يستمعوا إليه، وتسببوا بأزمة نفسية للطفل الذى كان يرغب في التواجد بمدرسته مثل أقرانه من الأطفال، وتنمروا على حالته رغم كل المجهودات التي تبذل في الدولة من أجل مواجهة ظاهرة التنمر في المجتمع.

قرار عاجل من النيابة

أصدر رئيس  النيابة الإدارية بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه بفتح باب تحقيق عاجل في واقعة بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد 7 من قيادات من المسئولين والمعلمين بمعهد كفر الحمام الأزهري الابتدائي لقيامهم بطرد نجله الطفل المقيد بالمرحلة الثانية من الحضانة بحجة إصابته بضمور ومنعه من دخول المعهد الازهري وتنمرهم عليه .

تفاصيل الواقعة

من جانبه أكد المواطن شعبان السيد عبدالرحيم حاصل على ليسانس أصول دين والد الطفل أن ابنه يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف أن نجله كان قد أصيب بنقص أكسجين عند ولادته مما أثر على حركته فقط مما أدى لإصابته بتأخر حركي  دون أي تأثير على المخ وتم التقديم إلكتروني له بالمعهد الأزهري وتم قبوله ودخوله بالصف الثاني للحضانة بمعهد كفر الحمام الازهري الابتدائي وانتم   بالدراسة وسط فرحة كبيرة من الأسرة .

كما أعلن والد الطفل الضحية عن صدمته بقوله" فوجئنا بالمسئولين بالمعهد بطرده من المعهد ومنعه من دخوله والانتظام بالدراسة بحجة أنه مصاب بضمور في المخ وأمام ذلك توجهت الي مستشفى طنطا الجامعي وتم توقيع الكشف الطبي عليه والذي أكد ان معاناته حركية فقط وأنه لايوجد مانع من التحاقه بالدراسة .


وأمام ذلك تقدمت بعدة شكاوى إلى المنطقة الأزهرية بطنطا ولكن دون جدوى الأمر الذى أصابني بحالة نفسية سيئة واصابته  بحالة نفسية حادة لرؤية زملائه الأطفال ينتظمون بالدراسة وحرمانه من دخول  المعهد الازهري الذي يقع في أمام منزلنا بالقرية وتقدمت بعدة شكاوي بخصوص ذلك والي النيابة الإدارية بمركز بسيون .

قرار هام من مدير مشيخة الأزهر بطنطا

في المقابل أصدر مدير مشيخة الأزهر بطنطا توجيهاته بفحص الشكوى المقدمة من ولي الأمر، وأن الأمر  يتطلب عرض الطفل على مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة لمناظرة حالته الصحية .

ومن المقرر استدعاء المسئولين بالمعهد الأزهري بكفر الحمام ومركز بسيون للتحقيق أمام النيابة الإدارية واستمرار التحقيقات.

لقطة الشاشة 2022-11-05 224043
لقطة الشاشة 2022-11-05 224043
لقطة الشاشة 2022-11-05 223954
لقطة الشاشة 2022-11-05 223954
لقطة الشاشة 2022-11-05 223929
لقطة الشاشة 2022-11-05 223929
لقطة الشاشة 2022-11-05 222420
لقطة الشاشة 2022-11-05 222420
محافظة الغربية الأزهر التنمر المخ تفاصيل ضمور فى المخ مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلى يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

بورصة السيارات| إم جي HS ترتفع 50 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني

أهم الأخبار.. دار الإفتاء تحرم المتاجرة بالآثار.. طرد صاحب واقعة محل الكشري.. أوكرانيا تتنازل لإنهاء الحرب

لا صوت يعلو COP27 .. شرم الشيخ تطلق بعد قليل إشارة بدء قمة المناخ

دراسة غريبة.. علاج الاكتئاب بمخدرات الهلوسَة

بحجة إصابته بضمور في المخ.. تفاصيل رفض معهد أزهري قبول طفل بالغربية

بورصة السيارات| إم جي HS ترتفع 50 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ