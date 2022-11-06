بحجة إصابته بضمور في المخ.. تفاصيل رفض معهد أزهري قبول طفل بالغربية

واقعة صادمة ومؤسفة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وقعت تفاصيلها في محافظة الغربية، بعد أن ضرب مسئولين بمعهد أزهري عرض الحائط بكل معاني الرحمة والإنسانية أثناء تعامل مع طفل من خلال منعه من دخول المدرسة المقيد فيها بالمرحلة الثانية من الحضانة، بل وتنمرهم من مرضه الذى أصيب به عقب ولادته مما أثر على حركته فقط، بحجة أنه يعاني من ضمور في المخ، رافضين دخوله المدرسة بصورة تبتعد عن كل معاني الإنسانية حتى قبل أن يفحصوا حالته.

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه والد الطفل أن نجله لا يعاني من المرض المزعوم، وأن لديه شهادات طبية موثوقة تثبت هذا الأمر، إلا أنهم لم يستمعوا إليه، وتسببوا بأزمة نفسية للطفل الذى كان يرغب في التواجد بمدرسته مثل أقرانه من الأطفال، وتنمروا على حالته رغم كل المجهودات التي تبذل في الدولة من أجل مواجهة ظاهرة التنمر في المجتمع.

قرار عاجل من النيابة

أصدر رئيس النيابة الإدارية بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه بفتح باب تحقيق عاجل في واقعة بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد 7 من قيادات من المسئولين والمعلمين بمعهد كفر الحمام الأزهري الابتدائي لقيامهم بطرد نجله الطفل المقيد بالمرحلة الثانية من الحضانة بحجة إصابته بضمور ومنعه من دخول المعهد الازهري وتنمرهم عليه .

تفاصيل الواقعة

من جانبه أكد المواطن شعبان السيد عبدالرحيم حاصل على ليسانس أصول دين والد الطفل أن ابنه يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف أن نجله كان قد أصيب بنقص أكسجين عند ولادته مما أثر على حركته فقط مما أدى لإصابته بتأخر حركي دون أي تأثير على المخ وتم التقديم إلكتروني له بالمعهد الأزهري وتم قبوله ودخوله بالصف الثاني للحضانة بمعهد كفر الحمام الازهري الابتدائي وانتم بالدراسة وسط فرحة كبيرة من الأسرة .

كما أعلن والد الطفل الضحية عن صدمته بقوله" فوجئنا بالمسئولين بالمعهد بطرده من المعهد ومنعه من دخوله والانتظام بالدراسة بحجة أنه مصاب بضمور في المخ وأمام ذلك توجهت الي مستشفى طنطا الجامعي وتم توقيع الكشف الطبي عليه والذي أكد ان معاناته حركية فقط وأنه لايوجد مانع من التحاقه بالدراسة .



وأمام ذلك تقدمت بعدة شكاوى إلى المنطقة الأزهرية بطنطا ولكن دون جدوى الأمر الذى أصابني بحالة نفسية سيئة واصابته بحالة نفسية حادة لرؤية زملائه الأطفال ينتظمون بالدراسة وحرمانه من دخول المعهد الازهري الذي يقع في أمام منزلنا بالقرية وتقدمت بعدة شكاوي بخصوص ذلك والي النيابة الإدارية بمركز بسيون .

قرار هام من مدير مشيخة الأزهر بطنطا

في المقابل أصدر مدير مشيخة الأزهر بطنطا توجيهاته بفحص الشكوى المقدمة من ولي الأمر، وأن الأمر يتطلب عرض الطفل على مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة لمناظرة حالته الصحية .

ومن المقرر استدعاء المسئولين بالمعهد الأزهري بكفر الحمام ومركز بسيون للتحقيق أمام النيابة الإدارية واستمرار التحقيقات.

لقطة الشاشة 2022-11-05 224043

لقطة الشاشة 2022-11-05 223954

لقطة الشاشة 2022-11-05 223929