بأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة عمدة قرية الجزار في كفر الشيخ

توفي العمدة حمادة جميل الجزار، عُمدة قرية الجزار التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، لتسود الأحزان مسقط رأسه واتشحت بالسواد حداداً وحزناً على رحيل الفقيد المشهود له بدماثة الأخلاق وحب الجميع.

وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء يرثى العمدة الراحل حمادة الجزار، وأنه كان دائم الواجب والمجاملات فلا يترك أحداً في الأفراح أو الأتراح، فضلاً عن دماثة أخلاقه وأدبه وتعامله الراقي مع الجميع ومعاونة كل من يقصده.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة العمدة الراحل، غداً، الأحد، عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بقرية الجزار، ليوارى جثمانه الثرى، بحضور أقاربه وأصدقائه ومحبيه وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

يُذكر أن العمدة الراحل حمادة الجزار، كان أحد أبرز رجال المصالحات العرفية في مركز بيلا، المهتمين بإنهاء الخصومات والنزاعات بين المواطنين.