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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطيار كريم جميل: رحلة باريس ذات الوقود المستدام إنجاز كبير لمصر للطيران

الطيار كريم جميل
الطيار كريم جميل رئيس لجنة التحضير لقمة المناخ

أكد الطيار كريم جميل، رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران، ان رحلة اليوم من باريس إلى شرم الشيخ ذات الوقود الحيوي للطيران المستدام بنسبة ٣٧٪؜ تعد انجازا لمصر للطيران كاول رحلة تجارية للشركة صديقة للبيئة.

وتعد تأكيدًا لما صرح به مسبقا الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن استراتيجية الوزارة تجاه تغيير المناخ تهدف إلى تحويل قطاع الطيران إلى صديق للبيئة.

وأضاف كريم جميل، أن الوقود الحيوي يعد مرتفع السعر مقارنة بوقود الطائرات الاحفوري، بالإضافة أنه غير متوفر بكميات كبيرة في مطارات العالم ، الا انه يتميز بانبعاثات اقل بنسبة ٨٠٪؜.

وأعرب رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ COP27، عن أمله بأن تسعى شركات انتاج الوقود الحيوي الي توفيره بشكل اكبر وأسعار مناسبة، مؤكدا أن الشركة اتبعت اجراءات كثيره لخفض الانبعاثات وفقا للاجراءات العالمية في هذا الشأن فضلا عن تسيير ٤ رحلات دولية إلى اوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة وتنفيذ خطط ترشيد استهلاك الكهرباء و الماء في المباني التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

وأطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، أول رحلة تجارية لمصر للطيران باستخدام  "وقود الطيران المستدام " SAF من مطار شارل ديجول إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وعلى متنها 132 راكبا من وفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ  COP27 وذلك بالتعاون مع شركة Neste التى تعد من أكبر  الشركات العالمية الرائدة فى مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام فى إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الشركة الوطنية العريق باعتبارها من أوائل شركات الطيران فى العالم التى تستخدم الوقود الحيوى فى الرحلات التجارية

وكانت طائرة الأحلام من طراز بوينج  900-787 التابعة لشركة مصر للطيران، قد أقلعت من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مدينة السلام، ووصلت الطائرة مطار شرم الشيخ الدولى وعلي متنها وفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ  COP27، وقامت إدارة مطار شرم الشيخ الدولى برش الطائرة بالمياه وهو تقليد دولى احتفالا بوصول أول رحلة لمصر للطيران بالوقود الحيوى إلى المطار.

وتعد شركة Neste من المنتجين الرواد عالميًا لوقود الطائرات المستدام ، وهم ملتزمون بدعم العملاء لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 20 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

ومن الجدير بالذكر أن وقود الطيران الحيوي المستدام SAF هو بديل أنظف ومباشر لوقود الطائرات الأحفوري ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بنسبة تصل إلى 80٪  مقارنة بوقود الطائرات الأحفوري.

وتنتج Neste my حاليا 100000 طن من وقود الطائرات المستدام SAF ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون طن (حوالي 1.875 مليار لتر) سنويًا بحلول نهاية عام 2023.
 

 

 

 

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