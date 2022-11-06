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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لقمة المناخ.. تفعيل الاستبيانات الذكية بعدة لغات أجنبية بمستشفى شرم الشيخ

مستشفي شرم الشيخ
مستشفي شرم الشيخ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفعيل الاستبيانات الذكية بعدة لغات أجنبية، من خلال نظام الاستبيان الرقمي الإلكتروني، وذلك داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني المقام بنطاق المنطقة الخضراء، وذلك في إطار استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمقرر  انطلاقه غدًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الهدف من تعزيز مستشفيات هيئة الرعاية الصحية خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP2"7" بتطبيقات رقمية ذكية متعددة اللغات الأجنبية، هو استطلاع آراء ومقترحات الوفود المشاركة وكافة الزوار من شتى بقاع العالم باللغات الأجنبية المختلفة حول مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والاستفادة منها في استمرارية الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف، أن استطلاع رؤية ومقترحات الوفود المشاركة بالمؤتمر حول مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تسهم في استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية، وتعزيز خدمات مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، من خلال تحليل الاستبيانات الرقمية وقياس مؤشرات الأداء والاستفادة من نتائجها في تطوير الخدمة.

وأكد على حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، لافتًا إلى أن رقمنة الخدمات الصحية وتفعيل آليات مبتكرة هو على رأس أولويات واهتمامات الهيئة، وذلك بما يضمن استمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

مستشفي شرم الشيخ

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اخبار شرم الشيخ تفعيل الاستبيانات الذكية قمة المناخ الرعاية الصحية

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