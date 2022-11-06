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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين سوهاج: ضبط 610 شيكارة سماد قبل بيعها بالسوق السوداء

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

خالد عبداللطيف نائبًا لرئيس جامعة سوهاج ولمياء أبو زيد عميدًا لـ"التربية النوعية"

ضبط 7 طن سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 610 شيكارة سماد، مجمع، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للوائح والقوانين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 610 شيكارة سماد، مجمع، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للوائح والقوانين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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