بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop27 استعدادا لانطلاق الجلسات.. صور

بدأ منذ قليل، توافد المشاركين في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27"، و التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري، وسط حضور كبير من ٤ آلاف شخص.

وتمثلت الوفود التي بدأت في الوصول من الدبلوماسيين و اصحاب المشاريع من الشباب ورجال الأعمال من رواد الشركات بالإضافة عدد من وسائل الإعلام المحلي والاجنبي من جميع أنحاء العالم.



ومن المقرر أن يتم تسليط الضوء على تغير المناخ بإفريقيا، وتعبئة العمل، وقضية المياه التي تعد من أهم القضايا وعلى رأس أولويات أجندة مؤتمر قمة المناخ COP27.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 120 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون.

ويتيح المؤتمر الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

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