ولى عهد الكويت يصل غدا للمشاركة فى قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ

يصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق، غدا الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ "COP27"، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.