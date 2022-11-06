افتتاح معرض رحلة إلى الريف المصري بثقافة بورسعيد

افتتح معرض "رحلة إلى الريف المصرى" للفنان التشكيلى نصر حسوبة، بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكى.

ضم المعرض أعمال عدد كبير من الفنانين "٥٤" فنان من ألمانيا وفرنسا، و"٤٥" لوحة تحكى عن الريف المصرى من القديم الى الحديث بإستخدام ألوان أكريلك على تيوال، الفرشاة والسكينة، وعجينة السيراميك.

أشادت د.جيهان الملكى بمستوى الأعمال الفنية المشاركة بالمعرض والتى تعكس ثراء وتفرد الإبداع الفنى، كما شهد المعرض حضور جماهيري كبير من الإعلاميين والفنانين والمبدعيبن، ومتذوقى الفن التشكيلى، الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى يوم ١٠ نوفمبر الجارى.