تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم.. حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية اليوم، لتفقد أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، ترأس المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والأحياء بنطاق مدينة الفيوم، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعميد حاتم عبد الرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

قامت الحملة، برفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع أحمد حلمي مرزوق، وميدان الفنية، كما قامت بتجنيب ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية، وتوجيههم إلى المنطقة المخصصة لهذا الشأن، تحقيقاً للنظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وشدد محافظ الفيوم، على جميع رؤساء المدن والأحياء والقرى، بالتواجد الميداني، والمتابعة المستمرة لحملات النظافة العامة ورفع الإشغالات، مؤكداً على اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتقاعسين عن آداء مهام عملهم الوظيفية.

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