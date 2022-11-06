منسق الأمم المتحدة: 44 ألف شخصا سجلوا حضور في قمة المناخ

أعلن المنسق الإعلامي بالأمم المتحدة، أن اليوم الأول لقمة المناخ شهد تسجيل أكثر من 44 ألف مشارك بالحضور في القمة العالمية COP27 ، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح المنسق الإعلامي بالامم المتحدة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب تسلم مصر رئاسة القمة السابعة والعشرين، أنه تم تسجيل حضور اليوم أكثر من 26 ألف مشارك ممثلا عن الجهات الحكومية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 13 ألف مراقبا وهناك نحو أكثر من 3 آلاف جهة إعلامية مشاركة في القمة.

تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27)، حيث تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

أعلن رئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، انتخاب سامح شكري وزير الخارجية، رئيسا لمؤتمر المناخ 27 بالتزكية.

وقال ألوك شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "وفقا لقواعد مؤتمر المناخ.. اقترح انتخاب سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف 27"، قائلا "اعلن سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف لدورته الـ 27.. واقدم التهنئة.. واتمني له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح".