توقيع برتوكول تعاون بين المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ونقابة المحامين

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين.

وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووفقا للبرتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية للسادة المحامين لاتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يهدف إلي تقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية للمحامين بما يدعم الجانب الأكاديمي في هذا المجال الحديث والذي يتطلب مزيدا من الاهتمام في ضوء تطور الحياة وبزوغ مشكلات قانونية تتعلق بمجال الملكية الفكرية.

كما اكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي أهمية الملكية الفكرية وان مجلس الجامعة قد كلف المعهد القومي للملكية الفكرية بتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية لكليات الجامعة ومنتسبيها والبدء في تسويق بعض الأفكار المتميزة.

وأوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين أن النقابة سوف تنشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال التنظيم المشترك مع المعهد لعقد لقاءات تدريبية في هذا الشأن وعقد ندوات مشتركة في هذا المجال.

وأشار ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلي أن البروتوكول يؤكد على أن دراسة الملكية الفكرية تعد أمراً غير تقليدي نحتاجه في مصر بدرجة كبيرة، وطالب بمزيد من نشر ثقافة الملكية الفكرية وضرورة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للسادة المحامين عن الملكية الفكرية بما يعطي خلفية تفيد المحامي الذي يتطلب عمله المزيد من البحث والدراسة في تلك المجالات غير التقليدية.

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (1)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (2)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (3)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (4)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (5)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (6)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (7)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (8)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (9)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (10)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (11)

توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين (12)