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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع كليات التربية الرياضة ويناقش تطوير اللوائح طبقا للمعايير الاكاديمية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع كليات التربية الرياضة

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مع رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية وعمداء ووكلاء كليات  التربية الرياضية بالجامعة بنين وبنات وذلك في إطار العمل على تطوير لوائح كليات التربية الرياضية طبقا للمعايير الدولية.

حضر الاجتماع الدكتور حسين السمري رئيس لجنة القطاع والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وعدد من السادة الوكلاء وبعض من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

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وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا ووفقا لمعايير الجودة، وأكد على ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوي الإقليمي والدولي والاطلاع علي الخبرات الأكاديمية من أجل مزيد من التطوير بكليات التربية الرياضية بجامعة حلوان.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة أن تلتزم كليات التربية الرياضة بتخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية متطورة وبحث علمي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة وذلك في ضوء معايير جودة التعليم والاعتماد المحلية والعالمية لتحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع كليات التربية الرياضة.
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