محافظ جنوب سيناء يتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ ..شاهد

مرت مدينة شرم الشيخ بمراحل عديدة للتحول لمدينة خضراء من بينها استخدام الطاقة النظيفة، والطاقة الشمسية وتقليل انبعاث الغازات وتحويل السيارات والحافلات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الحديقة المركزية بشرم الشيخ، ومركز شنايدر اليكتريك للاستدامة بعد تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر بالتزامن مع انطلاق مؤتمر تغير المناخ.

يأتي ذلك وفي إطار خطة الدولة لتنفيذ أجندة المناخ وتحقيق الاستدامة وانطلاقًا من ريادة شركة شنايدر إلكتريك فى مجال التحول الرقمي وإدارة الطاقة، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء .

رافق المحافظ خلال التفقد الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر إليكتريك للشئون الحكومية فى مصر وشمال شرق أفريقيا.

شرم الشيخ الخضراء

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