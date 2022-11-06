الأوقاف: مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين الثلاثاء

تُعقد وزارة الأوقاف مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بعد غد الثلاثاء.

وتعقد المقرأة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وبحضور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ إسماعيل الطنطاوي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ هاني الحسيني، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ العزب سالم، والشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني الأستاذ عبد العزيز عمران .

وفي سياق آخر يفتتح وزير الاوقاف مختار جمعة مسجد المعمورة الكبير في الاسكندرية بعد صيانته وتطويره توزيع 2 طن من لحوم الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

