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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يدشن ناقلة نفط جديدة مطلع العام المقبل

صدى البلد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأحد، أن العراق سيدشن ناقلة نفط جديدة مطلع العام المقبل تنضم إلى الأسطول البحري الحالي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم وإسناد عمل شركة ناقلات النفط العراقية واستئناف نشاطها في النقل البحري للنفط الخام وعدم اختصاره على نقل كميات محدودة من المنتجات النفطية.
وشدد "عبدالغني" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على العمل لاستعادة الدور الحيوي للناقل الوطني العراقي في أسواق الطاقة العالمي،ة وتعزيز دورها وموقعها التاريخي الذي كانت تحظى به عندما كانت تجوب البحار وتنقل النفط العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية بواقع اكثر من 2 مليون برميل. 
وأشار إلى ضرورة استئناف العمل لنقل النفط الخام العراقي عبر تعزيز الشركة باسطول من الناقلات الحديثة وبحمولات كبيرة كما كان سابقا في العراق قبل أن تدمره الحروب العبثية، لافتا إلى أن الوزارة كانت لديها محاولات لإعادة ترميم عمل الشركة بعد عام 2003 لكن حجم التحديات والمعوقات كان كبيرا واستطاعت أن تمتلك بعض الناقلات الخاصة بنقل المنتجات النفطية.

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