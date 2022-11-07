حقوق القاهرة تعلن عن شروط الاشتراك بفريق كرة القدم

أعلن اللجنة الرياضية برعاية الشباب كلية حقوق جامعة القاهرة، فتح باب التقدم إلى فريق كلية الحقوق، اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر ، الساعة الحادية عشرة صباحًا بملاعب الجامعة.

ونوهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، انه سيتم عقد الاختبارات للمتقدمين من الطلاب باستثناء الطلاب الذين يلعبون لإحدي الأندية المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم من الدرجة الأولى حتى الثانية يتم تسجيلهم بالفريق دون حاجة لأي اختبارات.

كما يتم منح الطلاب الذين يمثلون فريق الكلية:

- طقم كامل يحمل اسم ولوجو الكلية.

- بدل تغذية.

- بدل انتقالات.

- مكافأة مالية فى حالة تمثيل الكلية فى منتخب الجامعة.

حقوق القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي نوفمبر 2022 تحت عنوان "دور المشروعاتى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" والمزمع انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء ٨-٩ من نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك حتى موعد أقصاه الاثنين القادم.

وأشارت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،بأن رسوم الاشتراك للطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالكلية هي 300 جنيه مصري فقط بدلا من 1500 تشمل حضور جميع الجلسات من ٩ص-٥ م والحصول على ملف المؤتمر.