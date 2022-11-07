جامعة حلوان تطلق مسابقة في شعر الفصحى

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الانشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ونوهت إداراة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل وتسجيل اسمائهم باداراة رعاية الشباب بالكليات ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعى لمعرفة موعد كل مسابقة و نشاط .

ويشرف على المسابقات راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، محمد جاد مدير إدارة النشاط الثقافي.

وكشفت ادارة النشاط الثقافي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن اطلاقها العديد من المسابقات الثقافية التي تشمل : مسابقة حول مسابقة في الشعر " الفصحي والعامية ".

ويأتي اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.