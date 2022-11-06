بعيدا عن الحفظ.. خبير: الرئيس السيسي طور مناهج مرحلة رياض الأطفال والابتدائي

طفرة هائلة شهدتها منظومة التعليم الجامعي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولى الرئيس اهتمامًا غير مسبوق لمنظومة التعليم الإساسي من إبتدائي ومرحلة رياض الإطفال، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها ، في المرحلة الابتدائية تم تطوير المقررات والمناهج الدراسية، منذ مرحلة رياض الإطفال وحتي الصف الخامس الإبتدائي، وأن هذا يعد نقلة نوعية هامة في تطوير التعليم والتأسيس لجيل جديد ويعد التعليم الإساسي هو الأساس تطوير المنظومة التعليمية في مصر، لخلق أجيال مستقبلية تواكب التقدم العلمي بشتى المجالات.

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن التطوير الكبير لمنظومة التعليم الإساسي من مرحلة رياض الإطفال والابتدائي، وقال انه شهد تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات وأن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.

وقال شوقي خلال تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن خلال السنوات القادمة سوف تستمر عملية تطوير المناهج لصفوف السادس الابتدائي وحتى الثانوية العامة، وأن المناهج الموجودة في المرحلة الابتدائية تم تطويرها علي أحدث النظم العالمية، وأن المناهج التي تدرس في مصر شبيهة للمناهج الدولية التي تدرس في أوروبا.

وأضاف الخبير التربوي، أن المناهج التي تم تطويرها في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال قائمة علي تنمية طرق التفكير لدي الطلاب وتنمية قدرات عقلية إضافة إلى أنها تنمي لدي الطالب إمكانية البحث عن المعلومة بذاته، بالتالي تقوم تلك المناهج بإعداد الطالب وتزودة بمهارات القرن الـ 21، علي عكس المناهج القديمة التي كانت تشجع علي الحفظ والصم.