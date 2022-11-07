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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاف شعيب: اتعملي سحر وأنا عارفة من مين

عفاف شعيب
عفاف شعيب

حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة وتحدثت عن العديد من الامور الفنية والشخصية.

وقالت عفاف شعيب: "اتعملى سحر أكتر من مرة، وأنا عارفة مين لكنى مش عاوزة أقول عنها، وللأسف هي واحدة من الزملاء فى الوسط الفنى وأيضا من خارج الوسط الفنى، وكان الشيخ الشعراوى دايما يقول لى خلى لسانك دايما رطب بذكر الله، وأنا لى ورد يومى من القرآن والذكر، وأنا عندى ملكة من عند ربنا بحس بأى حد عامل لى أعمال أو حسد" .

عفاف شعيب: والدي كان رافض فكرة التمثيل.. ويريدني مذيعة

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كما قالت الفنانة عفاف شعيب إن والدها كان رافض فكرة التمثيل لكن والدتها كانت لديها رغبة في أن تكون ممثلة؛ مضيفة أن والدتها كانت تتسم بالجمال وكانت شبيه بالمطربة ليلى مراد.

وأضافت عفاف شعيب خلال لقائها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة الفضائية؛ أنها كانت تحب الإذاعة وفي يوم من الأيام أخذها الفضول لكي ترى من داخل الراديو فقامت بتقطيع الأجزاء الخارجية ظنا منها أنها ستجد شخص داخل الجهاز ثم وجدت أسلاك.


وأوضحت عفاف شعيب؛ أنها قالت لوالدها أنها تريد أن تكون مذيعة فقال لها إذا إستطعتي أن تكوني مذيعة فكوني مثل همت مصطفى أو ليلى رستم أو أماني ناشد أو ملك إسماعيل لأنه كان يحب هؤلاء المذيعات.

عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب واحد من الناس عمرو الليثي الإذاعة

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