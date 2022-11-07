صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. نواب وأحزاب: شهادة ثقة تمنح حالة من الاطمئنان وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح

برلماني: تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن مصر يؤكد قدره الاقتصاد علي مواجه الازمات

رئيس الحركة الوطنية: تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد شهادة ثقة

بعد تصريحات صندوق النقد.. حزب المصريين: الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية المختلفة بأهمية تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن نجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فضلًا عن دعمه لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.

وأكد حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن نجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فضلًا عن دعمه لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة وهو ما يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.

تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري

وأضاف "عمار"، لـ"صدي البلد"، أن تصريحات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منح مصر دعم ائتماني يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، ويمنح رسالة إيجابية لصناديق الاستثمار الأجنبية ولجذب الاستثمار الخارجي، بجانب زيادة تصنيف مصر الاقتصادي من مؤسسات التصنيف الدولية، معتبرًا أنه يعكس صحة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلى وسط ظروف عالمية صعبة، والتعامل بمرونة في مواجهة الصدمات.

وأشار "عمار"، إلى أنه يمنح حالة من الاطمئنان تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمضي نحو التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية، خاصة وأنه سيعمل على إتاحة الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ومواصلة المشروعات القومية، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية.

ومن جانبه، أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتصريحات صندوق النقد الدولي حول نجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، قائلا: تصريحاته ايجابية وتعد بمثابة شهادة ثقة وعنوان يحمل وراءه تفاصيل كثيرة من العمل والجهد في ظل برامج إصلاح اقتصادي جيد ومشروعات قومية كبري تجعل مصر واقفة على أسس صلبة ومتينة.

وشدد علي أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا إذا قام بمراجعات دقيقة ودراسات متأنية حول الأوضاع الاقتصادية الأمر الذي يعطى رسالة قوية لجميع من في الداخل أو الخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة .

وأكد “السيد” لـ"صدي البلد"، علي أن الاتفاق الذي تم مدته أربعة سنوات يتم خلاله تقديم الدعم والمساندة الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد علي الاستمرار والبقاء قويا ويمنحه مزيد من القدرة على مواجهة التحديات الخارجية والصدمات التي تسببت فيها الظروف الدولية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع اللواء رؤوف أن الخطوات الإصلاحية حازت بثقة دولية كونها تسير في الطريق السليم خاصة واننا نقوم بسداد الأقساط المستحقة دون تأخير وفي مواعيدها وان دل فانما يدل على صلابة اقتصاد الدولة وقدرته على الصمود رغم ما يمر به العالم من أزمات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا وذلك يعكس أيضا وجود رؤية استراتيجية طويلة المدي تمتعت بها القيادة السياسية طوال الفترات الماضية الأمر الذي جعل الدولة تقف علي أرض صلبة.

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، إن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تعكس ثقة العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات في المسار الصحيح المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.

صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بعد مراجعات دقيقة

وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بعد مراجعات دقيقة، الأمر الذي يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، موضحا أن هذه التصريحات تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، خاصة وأنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، فضلا عن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.

ولفت إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 كانت في مقدمة الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل امس في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرى.